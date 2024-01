Premierul Marcel Ciolacu a venit cu clarificari despre cresterea pensiilor romanilor, dupa vizita FMI la noi in tara, avand in vedere ca institutia a recomandat majorarea pensiilor in etape. ”As vrea sa fac o precizare dupa ce am vazut in ultimele zile tot felul de presupuneri privind vizita FMI si situatia pensiilor. Voi fi cat […] The post Ciolacu, anunt despre majorarea pensiilor romanilor, dupa vizita FMI appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .