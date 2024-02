Stiri pe aceeasi tema

- ”PSD-ul lui Marcel Ciolacu ar trebui sa-i ceara scuze poporului roman pentru acest prejudiciu, iar cei care au pus la cale toata afacerea sa plateasca pana la ultimul leu. Marcel Ciolacu, aflat in campanie, ar vrea ca altcineva sa plateasca prejudiciile pentru oalele sparte de prietenul sau Ponta, care…

- ”Pe Mircea Geoana? Noi avem o problema cu Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca. Daca vedem ca aceste doua partide se unesc impotriva pericolului extremist și fac mitinguri și comaseaza alegeri, orice opțiune din partea noastra este in picioare.O sa fac orice ține de mine sa dinamitez acest sistem nenorocit.…

- Meciul Palermo – Bari a fost in format LIVE VIDEO in AntenaPLAY. Duelul a contat pentru etapa cu numarul 23 a sezonului din Serie B. Dupa acest meci, echipa lui Ionuț Nedelcearu se afla pe locul al 4-lea in eșalonul secund, cu 39 de puncte. De cealalta parte, Bari este pe locul 12, cu 27 […] The post…

- ”As vrea sa fac o precizare dupa ce am vazut in ultimele zile tot felul de presupuneri privind vizita FMI si situatia pensiilor. Voi fi cat se poate de categoric, recalcularea pensiilor se va intampla la termenul anuntat, in luna septembrie. Nu exista mai multe transe si nu exista nici alte variante”,…

- Catalin Drula a facut declarații vis-a-vis de alegerile care bat la ușa. Liderul USR a subliniat ca preocuparea sa nu se limiteaza doar la aspectele juridice ale luptei ci se extinde și asupra asumarii politice. “Am spus ca o sa folosim și partea asta juridica, dar aici nu discut doar despre aspectele…

- „Acuma, eu m-am obisnuit, sunt vaccinat in functii din acestea publice sa stiu ca atunci cand e bine, inauguram, de exemplu cate un lot de autostrada, e un intreg alai si de colegi de la PSD, si de colegi de la PNL. Sigur, cand sunt probleme, de asemenea m-am obisnuit, cand te uiti in spate, nu prea…

- Elevi din mai multe județe au participat la “Tabere de invațare” care s-au desfașurat in penitenciarele Timișoara, Arad, Aiud și Jilava, precum și la Școala Naționala de Pregatire a Agenților de Penitenciare (SNPAP) de la Targu Ocna. La Școala Naționala de la Targu Ocna, prima serie de elevi a participat…

- Dupa eșecul cu cash-ul din care a ramas doar urma de lașitate cu mutarea inițiativei pe spatele ANAF-ului, Ciolacu a dat fuga in Egipt ca sa primeasca persoanele cu cetațenie romana aflate in Gaza. S-a dus cu ministrul de Externe care sa-i traduca și sa-i arate prin ce ușa trebuie sa treaca pentru…