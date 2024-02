Se teme Ciolacu de prezidențiale? Eșecurile PSD din 2014 și 2019 l-au pus pe gânduri PSD și PNL negociaza o eventuala comasare a alegerilor din 2024, dar Marcel Ciolacu, președintele social-democraților, arata ca se teme de candidatul PNL la alegerile prezidențiale. Rezultatele alegerilor prezidențiale din 2014 și 2019 au demonstrat ca PNL are capacitatea sa caștige, mai ales ca PSD in 2024 nu este atat de puternic pe cat vrea sa para. Romania va avea 5 runde de alegeri (cu turul doi la prezidențiale) in 2024, iar aceasta situația va debusola electoratul. PSD ignora toate beneficiile comasarii alegerilor europarlamentare cu cele locale, așa cum au facut numeroase state UE . Partidul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

