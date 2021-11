Bosnia și Herțegovina este in pericol sa se rupa din cauza separatiștilor sarbi, avertizeaza un inalt oficial bosniac, precizand ca exista riscul iminent al aprinderii unui conflict armat. Christian Schmidt, inaltul reprezentant al UE pentru Bosnia și Herțegovina, a scris intr-un raport catre ONU ca daca separatiștii sarbii bosniaci iși indeplinesc planul de a-și recrea […] The post Se aprind iar Balcanii. Cel mai nou conflict, nu departe de Romania first appeared on Ziarul National .