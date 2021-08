Se anunță ploi în aproape toată țara. Care va fi temperatura maximă Administrația Naționala de Meteorologie a emis o prognoza meteo pentru fiecare regiune din țara. Potrivit informațiilor, in primele doua saptamani din septembrie vor alterna temperaturile ridicate cu cele mai scazute decat mediile normale in aceasta perioada. Meteorologii anunța ca va ploua in reprize in aproape toate regiunile țarii. Vremea in Banat In Banat, pe parcursul primei saptamani vor fi zile calde, cu temperaturi in jurul celor normale ale perioadei, respectiv maxime in medie de 25…26 de grade ce vor alterna cu perioade racoroase, cand valorile medii diurne nu vor depasi 20…22 de grade.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, luni, prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani, in intervalul 23 august- 5 septembrie, pentru fiecare zona a tarii. Meteorologii anunta ca vremea va fi calduroasa in primele doua zile de prognoza, insa apoi se va raci in toata tara. Perioade cu…

- Meteorologii au anuntat prognoza meteo pentru perioada 16-29 august. Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca in prima zi a intervalului valul de caldura va persista si se va intensifica, astfel ca, media regionala a maximelor se va situa in jurul valorii de 38 de grade, iar minimele vor fi,…

- Meteorologii anunta vreme calda in prima parte a lunii august, temperaturi mai ridicate decat cele normale dar si ploi izolate in unele regiuni ale tarii. Incepand cu 23 august vremea se va raci usor in regiunile nordice si estice, iar in rest temperaturile vor fi apropiate de cele normale pentru aceasta…

- Cum va fi VREMEA in perioada 2 – 15 august: PROGNOZA METEO pe regiuni. Temperaturile vor scadea, la nivel național Cum va fi VREMEA in perioada 2 – 15 august: PROGNOZA METEO pe regiuni. Temperaturile vor scadea, la nivel național Prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani, in intervalul 2 – 15…

- Temperaturile vor fi semnificativ mai scazute fața de aceste zile in cea mai mare parte a țarii, incepand din 3 august. Pe litoral, vremea va fi agreabila, cu maxime de 28-29 de grade in cea mai mare parte a intervalului, conform meteorologilor. Administrația Naționala de Meteorologie a publicat, luni,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat prognoza meteo pentru perioada 26 iulie – 8 august. Meteorologii anunta ca vremea va fi caniculara in perioada 26 – 31 iulie, cand media valorilor maxime se va situa intre 35 si 39 de grade, iar minimele vor fi in jur de 20 de grade. Ulterior sunt prognozate…

- Vremea va deveni caniculara, cu maxime de pana la 38 de grade in unele zone ale țarii, se arata in prognoza pentru perioada 21 iunie-4 iulie, data luni publicitații de Administrația Naționala de Meteorologie. Banat: Vremea va deveni caniculara in perioada 22 – 25 iunie, cand media valorilor…

- Vremea se va incalzi treptat in urmatoarea perioada in toata tara, iar temperaturile vor urca pana la 33 de grade in unele regiuni, dar va continua sa ploua saptamana aceasta si la inceputul celei viitoare, conform prognozei pentru intervalul 14- 27 iunie, publicate de Administratia Nationala de Meteorologie.…