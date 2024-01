Stiri pe aceeasi tema

- Iarna și-a intrat, din plin, in drepturi in județul Vaslui, iar autoritațile fac fața cu greu problemelor aparute din cauza zapezii cazute in ultimele ore. Potrivit prefectului Daniel Onofrei, in noaptea de luni spre marți s-au inregistrat mai multe intervenții de urgența in diverse zone de pe raza…

- Codul galben de viscol și ninsoare continua sa faca probleme in județul Galați. Zeci de mașini au ramas blocate, in timpul nopții, din cauza zapezii adusa de pe camp de viscolul puternic

- Ninsoarea și viscolul continua sa faca probleme in județul Galați. Pe anumite tronsoane de drum s-au format troiene de zapada de peste jumatate de metru inalțime. Peste 100 de mașini și 230 persoane au ramas blocate in nameți. Au fost și zeci de cazuri medicale!

- Codul roșu de viscol și ninsoare continua sa faca probleme in județul Galați. Pe unele tronsoane de drum județean s-au format troiene de peste jumatate de metru. Zeci de mașini au ramas inzapezite, in condițiile in care toate drumurile naționale și județene au fost inchise inca de dimineața

- Județul Buzau a fost sub cod roșu de viscol puternic și ninsoare timp de patru ore. Fenomenele extreme care s-au abatut in weekend asupra județului Buzau incepand de sambata seara s-au intețit duminica la orele dimineții.

- Zeci de politisti constanteni intervin, la aceasta ora, in zonele Cernavoda, Mihail Kogalniceanu, Medgidia, Cumpana, Saraiu, Aliman, Amzacea, unde mai multe persoane sunt blocate in autoturisme. Zeci de politisti constanteni intervin, la aceasta ora, in zonele Cernavoda, Mihail Kogalniceanu, Medgidia,…

- Urgia alba a facut prapad in Romania in nici 24 de ore de cand s-a instalat. Viscolul și vantul puternic au doborat mai mulți copaci de pe marginea drumului in județul Suceava, dar și in Constanța, iar zeci de mașini au ramas blocate in nameți, in județul Buzau. Urgia alba a maturat Romania! Viscolul…

- Mai multe vehicule au ramas blocate pe DN 17, in localitatea Paltinoasa, din cauza zapezii. Centrul Infotrafic transmite, sambata, 18 noiembrie, ca s-a depus zapada pe carosabil si ninge in continuare