- Incident șocant in Mureș, acolo unde o bucata dintr-un avion s-a prabușit langa un parc de copii, din satul Nazna, comuna Sancraiu de Mureș. Din fericire, in urma acestei intamplari nu au fost inregistrate victime și nici pagube materiale.

- Presedintele FTC, Lina Khan, a anuntat ancheta in timpul summitului tehnologic al agentiei privind inteligenta artificiala, descriind-o drept ”o ancheta de piata privind investitiile si parteneriatele care se formeaza intre dezvoltatorii de inteligenta artificiala si furnizorii importanti de servicii…

- George Lupu (www.b1tv.ro) O drona a cazut in noaptea de miercuri spre joi la 4 kilometri de localitatea Grindu și a produs un crater de circa 1,5 m adancime, a anunțat MApN prin intermediul unui comunicat. IGSU a emis un mesaj RO-Alert la ora 22.45, iar starea alerta aeriana a incetat in jurul orei…

- O mașina are parbrizul spart dupa ce o bucata de gheața a cazut dintr-o macara de pe Podul Brailei. Reprezentanții CNAIR au transmis prin intermediul unui comunicat de presa ca acesta este unul dintre motivele pentru care insista sa fie demontate cat mai repede utilajele respective. „A existat o sesizare…