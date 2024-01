Scurgere de combustibil la modulul Peregrine pune în pericol aselenizarea Sonda de aselenizare Peregrine, construita de compania Astrobotic nu are sanse de aselenizare in siguranta dupa ce a inregistrat o scurgere de combustibil in primele ore ale parcursului sau prin spatiu, conform unui anunt facut marti de companie, transmite Reuters. Astrobotic a anuntat ca modulul de aselenizare dispune inca de o cantitate de combustibil suficienta pentru a putea functiona ca o sonda spatiala, iar inginerii care se ocupa de misiune urmeaza sa determine care va fi noua sa misiune orbitala, potrivit Agerpres. Modulul de aselenizare este primul dispozitiv american care incearca… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

