Stiri pe aceeasi tema

- Premiul Nobel pentru Literartura se acorda in luna octombrie, iar ”campania incepe acum”, amintește filosoful francez Bernard-Henri Levy care noteaza in publicația Journal du dimanche ca scriitorul Salman Rushdie ar trebui sa primeasca in acest an prestigioasa distincție, relateaza AFP, citata de Agerpres…

- www.b1tv.ro Scriitorul de origine indiana Salman Rushdie, care a primit multe amenintari cu moartea dupa ce a scris „Versetele satanice”, a fost atacat și injunghiat pe o scena din statul american New York, relateaza CNN. Informații difuzate de poliție arata ca scriitorul, in varsta de 75 de ani, ar…

- Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) anunța ca a fost publicata, vineri, o noua lista cu dosare acceptate in cadrul programului Casa Verde Fotovoltaice. Lista contine alte 760 dosare acceptate și poate fi vizualizata aici. Celelalte liste aprobate, incepand cu data de 28 iunie, pot fi consultate…

- Cum termenul de 17 iulie, data la care expira termeneul de recenzare este tot mai aproape, autoritațile fac eforturi pentru a crește procentul celor care se inregistreaza, undeva la 80%, in prezent, fiind deschise circa 700 de centre fixe in țara. Daca Bucureștiul este pe ultimul loc, cu un procent…

- Guvernul spaniol a aprobat un pachet de masuri de noua miliarde de euro, menit sa ajute cele mai vulnerabile gospodarii sa faca fata cresterii pretului energiei si majorarii inflatiei, inclusiv subventii pentru transport si o reducere de 80% a impozitelor la facturile de energie, transmite Reuters.…

- Fostul ministru al dezvoltarii si turismului, Elena Udrea a atacat la CSM, decizia prin care a fost condamnata la 6 ani de inchisoare in dosarul "Gala Bute".Reamintesc ca doar mie, doar in acest dosar, contestatia mea si a celorlalti doi Obreja si Breazu au fost respinse, iar in toate celelalte dosare…

- APIA a publicat, joi, lista preliminara a firmelor eligibile și ne-eligibile la ajutoarele de stat de 5.000 de euro, in urma pre-evaluarii automate a aplicanților la Masura 1 – microgranturi de capital de lucru pentru sectorul agro-alimentar, in baza OUG 61/2022. Bugetul total este de 50 milioane euro…

- Suedia va solicita aderarea la NATO, a anunțat luni premierul suedez Magdalena Andersson, potrivit BBC . Anunțul vine la o zi de la decizia similara a Finlandei de a cere intrarea in alianța nord-atlantica. Premierul suedez Magdalena Andersson a facut anunțul la inceputul unei conferințe de presa susținuta…