Stiri pe aceeasi tema

- O tragedie cutremura comunitatea din Buzau, unde personajul domnului Lazarescu este ”jucat” de un barbat in varsta de 41 de ani, risca sa moara dupa ce a fost plimbat intre spitale și lasat sa moara acasa. Asociația GAL Crivațul de Sud-Est, furnizor de servicii sociale, a fost cea care l-a identificat…

- Eveniment Ordin de protecție in cazul unui roșiorean care și-a amenințat soția cu moartea aprilie 8, 2024 11:31 Polițiștii din Roșiori de Vede au emis ordin de protecție provizoriu și au intocmit dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de amenințare, in cazul unui barbat care și-ar fi amenințat…

- NEINȚELEGERI… Scene incredibile ieri la Școala Gimnaziala „Elena Cuza” din Vaslui. Un profesor de matematica a sunat la 112 reclamand ca este agresat de colegi. Dupa ce au ajuns la fața locului, barbatul le-a spus polițiștilor ca nu a fost agresat, insa, in urma cu ceva timp, a depus o plangere de agresiune…

- Un tanar din Targu Jiu este acuzat de violența in familie, dupa ce l-ar fi agresat și amenințat pe tatal sau. Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Targu Jiu au fost sesizați sambata seara de catre un barbat, de 51 de ani, din localitate, ca, in urma unui conflict spontan și pe fondul consumului…

- Joi, 28 martie 2024, polițiștii Postului de Poliție Ighiu au fost sesizați de catre un barbat de 51 de ani, din localitatea Șard, cu privire la faptul ca fiica sa a fost victima unei infracțiuni. Din primele cercetari efectuate de polițiști, a rezultat ca, pe fondul unor discuții contradictorii, tanara…

- Un profesor care a postat pe Colegiul Cadrelor Didactice live-urile facute de elevi in timpul orelor, pentru a trage un semnal de alarma parinților, susține ca a fost „amenințat cu moartea și cu procese”.