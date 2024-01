Stiri pe aceeasi tema

- Scenariul vanturat de partidele romanești privind demisia președintelui Klaus Iohannis pentru a merge la Consiliul European s-a pulverizat. Presedintele Consiliului European, Charles Michel , a anuntat vineri ca renunta sa ia parte la alegerile pentru Parlamentul European prevazute sa aiba loc inceputul…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel , a anuntat vineri ca renunta sa ia parte la alegerile pentru Parlamentul European prevazute sa aiba loc inceputul lui iunie, denuntand ceea ce a calificat ca „atacuri personale”, relateaza AFP si Reuters. Responsabilul belgian in varsta de 48 de ani,…

- Declarația a fost facuta in cadrul unei conferințe de presa la Parlamentul European. Dincolo de ironie, Cioloș susține ca Marcel Ciolacu ar fi preferat pentru aceasta funcție deoarece este socialist.Fostul premier a mai subliniat ca obținerea acestei funcții este complicata, pentru ca cele mai inalte…

- Scenariu discutat intens in PNL și in coaliție in aceasta perioada este plecarea lui Klaus Iohannis la președinția Consiliului European, incepand cu 1 iulie 2024, dupa vacantarea funcției de catre Charles Michel, actual președinte, care va candida la Parlamentul European. Deși numele lui Iohannis a…

- Intr-o mișcare surprinzatoare și fara precedent, șeful actual al Consiliului European, Charles Michel, a anunțat ca iși va parasi postul mai devreme decat era prevazut, pentru a se alatura curselor pentru Parlamentul European. Michel va demisiona oficial in luna iulie, iar aceasta decizie impune liderilor…

- Stranși de gat de Viktor Orban. liderii UE cedeaza: Ungaria e pe cale sa puna mana pe o suma uriașa de baniComisia Europeana (CE) urmeaza sa decida miercuri sa deblocheze fonduri europene in valoare de aproximativ zece miliarde de dolari destinate Ungariei, cu o zi inaintea unui summit al Uniunii Europene…