Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Marcel Vela spune ca, incepand de astazi, va raspunde, in fiecare zi de miercuri, tuturor intrebarilor trimise pe contul sau de Facebook. "Nu am putut sa raman indiferent in fața multitudinii de mesaje și comentarii primite din partea dumneavoastra. Așa cum va anunțam ieri, imi…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, va raspunde la intrebari pe contul sau Marcel Vela. Foto: gov.ro. Ministrul de Interne, Marcel Vela, anunta ca va raspunde în fiecare zi de miercuri la sapte întrebari pe contul sau de socializare. "Întotdeauna am încurajat…

- Ministrul de Interne Marcel Vela a anunțat ca in fiecare miercuri va raspunde pe Facebook la intrebarile venite din partea romanilor. Acesta a precizat ca așteapta intrebarile pe rețeaua de socializare și ca va raspunde la șapte dintre acestea, alese la intamplare. The post Aveți nelamuriri legate…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, anunta ca va raspunde in fiecare zi de miercuri la sapte intrebari pe contul sau de socializare. Vela a precizat, ca și-a propus sa raspunda unor intrebari deoarece isi doreste un dialog permanent cu romanii si ca intotdeuna a incurajat dialogul deschis. „Intotdeauna…

- Marcel Vela anunța luni pe pagina sa de Facebook o „acțiune” pe care o pregatește „special pentru a ramane intr-un dialog permanent”. „Imi doresc sa ramanem intr-o discuție continua și constructiva. Intotdeauna am incurajat și voi incuraja dialogul deschis și liber, iar mai presus de acesta voi aprecia…

- Marcel Vela anunța luni pe pagina personala de Facebook o „acțiune" pe care o pregatește "special pentru a ramane intr-un dialog permanent". „Imi doresc sa ramanem intr-o discuție continua și contructiva. Intotdeauna am incurajat și voi incuraja dialogul deschis și liber, iar mai presus de…

- Astfel, Vela anunța o „acțiune” pe care o pregatește „special pentru a ramane intr-un dialog permanent”. „Imi doresc sa ramanem intr-o discuție continua și contructiva. Intotdeauna am incurajat și voi incuraja dialogul deschis și liber, iar mai presus de acesta voi aprecia mereu relatarile dumneavoastra…

- Uniunea Salvați Romania (USR) Constanta ii cere ministrului Afacerilor Interne, Marcel Vela, sa puna la dispozitia cadrelor medicale din Constanța hotelul Meridian din statiunea Mamaia, detinut de Ministerul de Interne, se arata intr-o postare pe pagina de Facebook a USR Constanța. Prin cazarea separata…