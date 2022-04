Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul din Ucraina se va termina cel mai tarziu in luna mai, cand Rusia va ramane fara resurse pentru a continua invazia inceputa in 24 februarie, susține Oleksiy Arestovich, consilier al șefului de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Reuters. „Cred ca cel tarziu in luna…

- Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a scris pe Twitter ca l-a informat pe Volodimir Zelenski despre faptul ca UE pregateste al 4-lea val de sanctiuni. Ursula Von der Layen a scris pe Twitter despre razboiul din Ucraina. „Razboiul lui Putin devine din ce in ce mai brutal in fiecare…

- Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a scris pe Twitter ca l-a informat pe Volodimir Zelenski despre faptul ca UE pregatește al 4-lea val de sancțiuni impotriva Rusiei. Ursula Von der Layen a scris pe Twitter despre razboiul din Ucraina. „Razboiul lui Putin devine din ce in ce mai…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a rostit, joi, un discurs prin care indeamna partenerii Ucrainei din intreaga lume sa ofere solutii bazate pe realitate, nu pe opinii abstracte. Acesta a transmis un mesaj propagandistilor rusi, in care a subliniat ca cetatenii rusi ii vor uri pentru minciunile…

- Americanii și europenii au discutat despre modul in care Occidentul ar putea sprijini un eventual guvern in exil condus de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, in cazul in care acesta ar fi nevoit sa paraseasca Kievul, au declarat pentru CNN mai mulți oficiali occidentali. Discuțiile au avut in…

- In contextul noilor negocieri dintre Rusia și Ucraina așteptate sa aiba loc astazi, ministrul rus de externe spune ca daca ar fi sa aiba loc un al treilea razboi mondial, acesta ar implica arme nucleare si ar fi distructiv.Razboiul de la granița cu Romania evolueaza de la ora la ora. Rușii susțin ca…

- Elita politica de la Moscova va incerca sa se salveze inlaturandu-l pe Putin. Razboiul din Ucraina inseamna sfarșitul actualului regim din Rusia, a declarat, intr-un interviu, pentru Radio Iași, Armand Gosu, doctor in istoria Rusiei si profesor in cadrul Universitatii Bucuresti. Armand Goșu a mai spus,…

- Sunt deja sute de victime, morți și raniți, in razboiul dintre Rusia și Ucraina la mai puțin de 24 de ore de la atacul care a cutremurat lumea, a anuntat presedintele Volodimir Zelenski, in aceasta noapte. „Astazi, am pierdut 137 de eroi, cetatenii nostri, militari si civili. Alti 316 ucraineni au fost…