- CS Mioveni a invins-o pe CSM Slatina cu scorul de 1-0, duminica, in deplasare, intr-o partida din etapa a 16-a a Ligii a II-a de fotbal, potrivit Agerpres. Unicul gol al partidei a fost reusit de Ionut Radescu (82). Partida CSM Slatina - CS Mioveni a fost intrerupta simbata, in min.…

- Partea a doua a campionatului Moldovei la fotbal, in Divizia Naționala, va fi reluata simbata, 20 februarie, cu primele doua meciuri. Din cauza masurilor de prevenire a infecției COVID-19, ambele partide se vor juca fara spectatori. Meci restanța din etapa 21: FC Milsami - CSF Speranța (Vadul lui Voda,…

- Meteorologii anunța ninsori și polei in nordul și centrul Moldovei și zona montana limitrofa, de vineri dupa-amiaza pana duminica dimineața. De duminica, vantul se va intensifica in toate zonele...

- ​Echipa de baschet masculin CSM Oradea a învins marti, în grupa D a FIBA Europe Cup, scor 91-83 (51-40), formatia turca Besiktas, gazda turneului. Si CSU Sibiu a debutat cu victorie în grupa, tot marti.În primul meci al zilei din grupa D, CSU Sibiu a învins echipa…

- Peste 900 de persoane trecute de 65 de ani, cu boli cronice sau care lucreaza in domenii esentiale s-au programat pentru vaccinare anti-COVID in etapa a doua, la centrul din municipiul Sfantu Gheorghe, care si-a inceput luni activitatea. Potrivit reprezentantilor Primariei Sfantu Gheorghe, centrul de…

- Panathinaikos Atena, echipa antrenata de Ladislau Boloni, a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (1-0), echipa Larissa, in etapa a XVI-a a campionatului grec de fotbal, potrivit news.ro. Au marcat: Carlitos Lopez '36, Emmanouilidis '90+4. Citește și: Se complica situația…

- Campania de vaccinare merge in ritm de melc, dar autoritațile par ca vor sa transmita alt mesaj. Iata ce spun cifrele de mai jos. In Romania, pana duminica seara, au fost vaccinate impotriva COVID-19, in total, 13.596 de persoane, dintre care 354 de persoane in ultimele 24 de ore. Dar duminica autoritațile…

- Petrocub-Hancești a caștigat la limita, scor 1-0, meciul cu FC Florești din etapa a 21-a a Diviziei Naționale. Singurul gol al meciului, disputat la Tighina, a fost inscris in minutul 6 de Vladimir Ambros.