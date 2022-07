Școli și grădinițe dărâmate de bombe Conform ministrului ucrainean al Educației din Ucraina, Serhii Șcarleț, regiunea Mykolaiv este printre cele trei regiuni ale țarii atacate de forțele ruse, in care cele mai multe unitați de invațamant au fost distruse total in urma bombelor. Pe Telegram, acesta arata ca, din cele 1.058 de instituții din regiune, 19 sunt distruse total, de n-a ramas piatra pe piatra, 175 daramate parțial, intre acestea 59 de gradinițe, 94 de școli, 10 institute profesionale și 12 universitați. The post Școli și gradinițe daramate de bombe appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

