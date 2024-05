Marcel Ciolacu a inspectat santierul Spitalului Regional de Urgenta din municipiul Iasi, el facand si cateva referiri la investitiile din zona Moldovei. ”La pachet cu Autostrada Moldovei A7 se finalizeaza deja si proiectarile pe portiuni din A8. S-a finalizat Aeroportul din Iasi. S-a ajuns la un PIB pe cap de locuitor in Iasi in jur de 15.000 de euro si sunt ferm convins ca dupa aceste investitii si cu acest ritm aceste sume vor depasite. Este un salariu mediu net in Iasi in acest moment de 1.000 de euro. Directia in care se indreapta in acest moment Moldova este directia corecta”, a spus Marcel…