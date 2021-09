Școli fără acces la internet Peste 100 de unitați de invațamant din județul Hunedoara nu au acces la internet. Ministerul educației subliniaza ca se fac demersuri pentru pentru racordarea la internet a unitaților de invațamant. „Din datele statistice colectate in Sistemul Informatic Integrat al Invațamantului din Romania, in decursul anului școlar 2020-2021, dintr-un numar total de 17.125 de unitați de invațamant preuniversitar de stat, 10840 au conexiune la internet”, arata Ministerul Educației. La nivelul județului Hunedoara, dintr-un numar de 267 de unitați de invațamant, 111 nu au conexiune la internet.… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In continuare 1.145 de cadre didactice sunt fara acces la internet și 3.300 sunt fara dispozitive, potrivit setului de date publicat de Ministerul Educației pe portalul de date deschise data.gov.ro. In anul școlar 2020-2021, 206.219 de elevi nu au avut acces la internet și 248.144 erau fara dispozitive…

- Ministrul Educației a precizat ca valoarea proiectului se ridica la 100 de milioane de euro ”Proiectul de lege a vizat ratificarea Acordului de imprumut cu Banca Internationala de Reconstructie si Dezvoltare in valoare de 100 de milioane de euro pentru constructia in cea mai mare parte, 90%, dar si…

- Ministrul Educației a precizat ca valoarea proiectului se ridica la 100 de milioane de euro ”Proiectul de lege a vizat ratificarea Acordului de imprumut cu Banca Internationala de Reconstructie si Dezvoltare in valoare de 100 de milioane de euro pentru constructia in cea mai mare parte, 90%, dar si…

- 24 dintre cei 1.029 de pacienți cu COVID-19 internați acum in spitalale din Romania sunt copii, conform datelor transmise ieri de autoritați, ieri fiind raportat cel mai mare numar de imbolnaviri zilnice din ultimele aproape trei luni – 544, potrivit Hotnews. In spitalele din Romania, sunt internate…

- Ministerul Dezvoltarii arata ca in județul Hunedoara, in cadrul Programului Național de Dezvoltare locala etapele I și II, in baza solicitarilor depuse de beneficiari, sunt incluse la finanțare un numar de 301 obiective de investiții. astfel, pentru perioada 2017-222 sunt 225 de obiective cu o alocare…

- Incepand de anul viitor, elevii ar putea fi vaccinați anti-Covid in școli, a precizat secretarul de stat din Ministerul Educației, Sorin Ion, potrivit Digi24. Pentru ca acest lucru sa fie posibil in cazul grupei de varsta 12-15 ani, va fi nevoie de acordul parinților. Ministerul Educației a trimis o…

- Mai mulți psihopedagogi pentru elevi și un grup anti bullying in fiecare școala. Asa vrea Ministerul Educației sa previna și sa rezolve cazurile de violenta psihologica din școli. In acest moment, fiecare consilier școlar are in grija aproximativ 1.

- Problema numarului insuficient de consilieri școlari in unitațile de invațamant din Romania a fost readusa in prim-plan din cauza actelor de violența petrecute recent in mediul școlar. Situația treneaza de ani buni, fara ca Ministerul Educației ... The post Timiș: 181 de școli cu personalitate juridica…