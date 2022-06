Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 27 mai, este ultima zi de școala pentru elevii din clasele a XII-a și a XIII-a, care urmeaza sas suțina, din 6 iunie, examenul de Bacalaureat 2022, potrivit calendarului publicat de Ministerul Educației. Elevii din clasele terminale sunt primii care incheie școala. Dupa liceeni, elevii de clasa…

- Elevii de clasa a XII a termina cursurile pe data de 27 mai, peste o saptamana, potrivit structurii anului scolar 2021 2022.Cei de clasa a VIII a incheie cursurile peste doua saptamani, pe 3 iunie 2022. Ceilalti elevi si copiii de gradinita intra in vacanta pe 11 iunie 2022. Proba obligatorie a profilului…

- Expertul in educație Ovidiu Panișoara și psihologul Mircea Dragu explica, intr-un articol pentru Școala 9 , ce s-a schimbat in relația profesor-elev, in timpul pandemiei, și ce metode ar trebui sa aplice cadrele didactice pentru a-i motiva pe copii sa invețe. „Parinții intreaba acasa: «Ce nota ai luat?»…

- Pentru majoritatea elevilor, anul școlar 2021-2022 se va incheia peste o luna, insa pentru un numar semnificativ dintre ei – elevii din ani terminali, cei din invațamantul profesional și din școlile postliceale și de maiștri – cursurile se vor termina fie mai devreme, fie cu cateva saptamani mai tarziu.…

- Profesorii ruși au primit o serie de recomandari și chiar un ghid despre cum sa le explice copiilor despre „sancțiunile antiruse”, scrie publicația Kommersant . Economiștii ruși consultați de ziar au gasit mai multe greșeli in datele manualului. Ministerul Educației rus a confirmat pentru Kommersant…

- Ordinul privind structura anului scolar 2022 – 2023 a fost publicat luni in Monitorul Oficial. Anul scolar 2022 – 2023 incepe la data de 1 septembrie 2022, se incheie la data de 31 august 2023 si are o durata de 36 de saptamani de cursuri. Cursurile anului scolar 2022 – 2023 incep la data de 5 […] Articolul…

- Chiar cu o luna inainte de a incepe razboiul, la școala numarul 5 de la periferia orașului Mariupol, profesorii instruiau elevii in ceea ce privește o posibila invazie a rușilor.Cadrele didactice au declarat intr-un interviu ca vor ramane in Mariupol sa iși apere pamantul cu orice preț."Nu am parasit…

- Elevii si prescolarii refugiati din Ucraina se pot inscrie la scolile si gradinitele din Romania. Si Inspectoratul Scolar Judetean Dolj primeste cereri pentru inscrierea prescolarilor si a elevilor care provin din zona conflictului armat, pentru care se solicita calitatea de audient in unitațile de…