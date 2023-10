Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de rugby a Timisoarei a fost mai buna in jocul de la Bucuresti, dar nu intotdeauna cine este mai bun si castiga. Banatenii au avut meciul in mana, dar si mult ghinion, pierzand jocul dupa o faza ciudata, 20-23. SCM a condus ostilitatiile din debut, si a preferat sa joace balonul decat sa o ...…

- Printre cei 3.500 de participanți la ediția a VII-a a Intalnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși (ITO), organizata in perioada 31 august – 3 septembrie 2023, la Timișoara, s-au aflat și 80 de delegați ai Arhiepiscopiei Buzaului și Vrancei. Cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Arhiepiscop…

- Un șofer din Timișoara a strans o colecție impresionanta de abateri „dintr-o lovitura”, cand ce a fost oprit de polițiști in miez de noapte, in weekendul trecut. „In data de 2 septembrie, in jurul orei 00:20, polițiștii Secției 4 Timișoara, au oprit pe Calea Circumvalațiunii un autovehicul condus de…

- O noua mostra de „arta contemporana” și-a facut de cateva zile apariția in Piața Libertații, una din piețele publice ale orașului in care, in anul capitalei culturale, iși gasesc locul fel de fel de butaforii, dandu-i infațișarea de iarmaroc. Obiectul se numește „The Dimension of Loneliness” (Dimensiunea…

- Un eseu de penalizare a decis disputa de ieri din Ronat, acolo unde Dinamo s-a impus cu 50-45 in duelul cu gazda SCM USV Timisoara din faza a doua a Ligii Nationale. „Leii” au inceput mai bine cu un 14-0 in urma a doua eseuri transformate, dar oaspetii au revenit si au preluat conducerea 14-15 […] Articolul…

- In anul 1999, data de 3 august a fost aleasa drept Ziua Timișoarei, pentru a marca alipirea efectiva a orașului la Regatul Romaniei Mari. Dupa instalarea administrației romanești in noul județ Timiș-Torontal, in 28 iulie, numirea lui Aurel Cosma in funcția de prefect și sosirea primelor unitați militare…

- Specialiștii din lumea tenisului sunt șocați. David Popovici nu a reușit sa-și apere medalia de aur din proba de 200 de metri liber, din finala Campionatului Mondial de Natație, și nu a terminat nici macar pe podium. Cel mai duri au fost jurnaliștii de El Mundo Deportivo care au amintit ca sportivul…

- Maestrul coregraf Toma Frențescu, un adevarat simbol al artei populare din Banat, a murit astazi. Nascut la 13 septembrie 1947, in localitatea carasana Borlova, Toma Frentescu este absolvent al Facultatii de Fizica si Chimie a Universitatii din Timisoara, promotia 1968. In perioada 1974–1981 a urmat…