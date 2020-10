Stiri pe aceeasi tema

- Dupa doua meciuri amicale disputate in Serbia și alte trei in Bulgaria, SCM Timișoara a susținut in sfarșit un test și acasa, inaintea debutului in Cupa Romaniei. Așadar, in Sala Constantin Jude, SCM Timișoara – BCMU Argeș Pitești a fost 77-78. Trupa antrenata de Dragan Petricevic a dominat mare parte…

- SCM Timisoara si-a aflat programul turneului grupei C din Cupa Romaniei. Banatenii se vor deplasa la Sibiu, unde, pe langa localnica CSU, vor mai da piept la mijlocul lunii cu CSM Targu Jiu si CSO Voluntari. „Leii” vor da piept pe 17 octombrie cu CSO Voluntari. Iar a doua zi echipa pregatita de Dragan…

- SCM Timisoara a emis o adresa catre FR Rugby, in care a anunțat ca nu se prezinta la meciul cu Baia Mare de peste doua zile, indiferent de consecinte. Asta desi DSP Timis le-a dat „verde” banatenilor sa participe la jocul din Cupa Romaniei, dupa ce in cadrul lotului a fost depistat si un al doilea caz…

- SCM Timisoara a emis o adresa catre FR Rugby, in care a anunțat ca nu se prezinta la meciul cu Baia Mare de peste doua zile, indiferent de consecinte. Asta desi DSP Timis le-a dat „verde” banatenilor sa participe la jocul din Cupa Romaniei, dupa ce in cadrul lotului a fost depistat si un al doilea caz…

- SCM Timisoara a emis o adresa catre FR Rugby, in care a anunțat ca nu se prezinta la meciul cu Baia Mare de peste doua zile, indiferent de consecinte. Asta desi DSP Timis le-a dat „verde” banatenilor sa participe la jocul din Cupa Romaniei, dupa ce in cadrul lotului a fost depistat si un al doilea caz…

- Astazi, s-au completat grupele Cupei Romaniei la baschet masculin. Echipa Baschet Club Athletic Constanța va face parte din Grupa B, acolo unde CSM Miercurea Ciuc a fost repartizata, in urma tragerii la sorți, alaturi de CSM CSU Oradea, Steaua București și SCM U Craiova. Iata si componenta celorlalte…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a hotarat schimbarea scenariului pentru inceperea scolii la Școala Gimnaziala nr. 19 „Avram Iancu” din Timișoara. Hotararea Comitetului Județean pentru Situații de Urgența a fost luata ținandu-se cont de propunerea Inspectoratului Școlar al Județului Timiș…

- ​Antrenorul CFR Cluj, Dan Petrescu, s-a plâns din nou de tragerea la sorti, în urma careia echipa lui va întâlni Djugarden, în turul al treilea al Europa League, spunând ca ar fi preferat sa joace cu Tottenham."De când sunt la CFR, am stiut ca voi…