- Maramureșenii au caștigat prima finala jucata din cele 6 disputate in fața banațenilor. Este al doilea titlu consecutiv pentru Știința CSM Știința Baia Mare a caștigat sambata pe stadionul "Noua" din Brașov finala Superligii CEC Bank la rugby dupa 23-17 cu SCM Timișoara. "Zimbrii" au condus in permanența,…

- Pe iubitorii sportului cu balonul oval de pe Bega ii asteapta o noua finala „clasica”. SCM Rugby Timisoara s-a impus ieri la limita in fata Stelei Bucuresti, scor 21-20, in semifinalele nationale si o va infrunta in ultimul act pe rivala CSM Stiinta Baia Mare. Banatenii au avut o misiune dificila –…

- Echipa fanion de rugby a Banatului a avut parte de o revenire facila in partidele oficiale. CS SCM Timisoara s-a impus destul de lejer la Brasov in barajul pentru calificarea in semifinale, scor 57-15 (38-8), cu Tomitanii Constanta. „Leii” vor avea o misiune mai dificila in weekend-ul urmator, cand…

- „Leii” din Ronat se numara printre primele grupari din oras care revin la meciurile oficiale. Maine, CS SCM Timisoara, asa cum apare acum denumirea fostei campioane, infrunta Tomitanii Constanta pe teren neutru, la Brasov, pentru un loc in semifinalele SuperLigii. Rugbistii revin de maine la jocurile…

- Formatia CFR Cluj a castigat al treilea titlu consecutiv de campioana a Romaniei, al saselea din istorie, luni seara, dupa ce a invins, in deplasare, cu scorul de 3-1 (1-1), echipa Universitatea Craiova, in ultima etapa a play-off-ului editiei 2019/2020 a Ligii I, meci disputat in sistem de finala.…

- Candidatul Mișcarii Patrioților Romani pentru Primaria Capitalei, Viorel Catarama, propune o soluție radicala pentru tranșarea campionatului Romaniei la fotbal - ”sa se joace numai la victorie”:”O soluție pentru derby-ul de luni, dintre Universitatea Craiova și CFR Cluj: meciul sa se joace…

- Inca de saptamana trecuta, componenții campioanei Romaniei la rugby și-au reluat programul de pregatire in vederea abordarii finalului de sezon 2019-2020. Dupa mai bine de 8 luni zimbrii au revenit la antrenamente nu inainte ca cei care pastoresc acest club sa decida testarea sportivilor de COVID 19.…