- SCM OHMA Timisoara, denumirea actuala a clubului de baschet de pe Bega din elita, a bifat deja o plecare la putin timp dupa startul noii stagiuni. E vorba de fundasul georgian Revaz Rogava de care alb-violetii s-au despartit de comun acord. Rogava (28 ani) sosise in tabara „leilor” in vara de la CSM…

- Echipa de fotbal Chindia Targoviște l-a achiziționat pe mijlocașul haitian Mikael Cantave, a anunțat clubul de Liga I pe pagina sa de Facebook.Mikael Cantave (24 ani), nascut in Canada, are naționalitate franceza și a adunat 11 selecții in naționala statului Haiti.Dupa ce trecut pe la Nantes și Getafe…

- Baschetbalistii de la SCM Timisoara s-au relunit azi pentru abordarea stagiunii care va incepe in toamna. Sub comanda lui Dragan Petricevic se afla si jucatori noi iar antrenorul alb-violetilor nu a ascuns ca trupa banateana e departe de top la capitolul salarii in Liga Nationala. Chiar si asa performanta…

- Baschet SCM Timisoara si-a marit randurile. Noul sosit se numeste Ivan Lilov, e bulgar, are 33 de ani si evolueaza pe postul de shooting guard. Acesta a mai activat in Liga Nationala la Gaz Metan Medias si a sosit pe Bega din tara natala, de la BC Yambol. Lilov are 1,96 metri, 100 kg și […] Articolul…

- SCM Timisoara infrunta maine rivala CSM Stiinta Baia Mare pe arena „Gheorghe Rascanu”. La meci sunt asteptati si spectatorii, in conditiile impuse de protocolul actual. Altfel, banatenii au anuntat ca l-au inregimentat pe fratele mai mic al lui Gabriel Conache – Alin Conache. Alin Conache (19 ani) vine…

- Fundașul central roman Luca Popa, in varsta de doar 15 ani, a semnat cu Venezia, nou-promovata in Serie A. Luca Popa a fost transferat de la CA Oradea și a semnat un contract valabil 3 sezoane. Stoperul roman va incepe la formația U19 a Veneziei. Luca Popa, transferat de CA Oradea la Venezia Luca Popa…

- SCM Timisoara a realizat un transfer important pentru sectia de rugby. Gruzinul Khvicha Jgerenaia a semnat pe un an si jumatate cu banatenii dupa ce a evoluat timp de trei sezoane la rivala Stiinta Baia Mare. „Centrul” Khvicha Jgerenaia (25 ani) a semnat pana la finele lui 2022, cu drept de prelungire.…