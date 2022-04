Schweighofer își continuă practicile toxice pentru pădurile României: cumpără lemn fără documente de proveniență Schweighofer, lemn fara documente de provenienta. Tarile UE finanteaza cu miliarde de euro una dintre cele mai controversate activitati din ultimii ani: energia din biomasa forestiera. Practic, este vorba despre arderea lemnului pentru a produce energie termica si electrica. Industria sustine ca este vorba doar despre resturi si aschii, rezultat al prelucrarii lemnului, care uneori poate transformat in peleti si brichete. Dar indicii ingrijoratoare sugereaza ca, din ce in ce mai des, copaci si trunchiuri ajung sa fie inghititi de masini uriase si transformati in aschii care apoi sunt arse. Si,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

