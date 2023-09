” Schneider Electric a numit-o pe Gwenaelle Avice-Huet in functia de Executive Vice President of Europe Operations, incepand din septembrie 2023. In noul ei rol, Gwenaelle Avice-Huet va fi responsabila de intregul portofoliu de business al Schneider Electric in operatiunile europene, urmarind contributia companiei la dezvoltarea agendei UE pentru accelerarea transformarii ecologice si digitale a Europei”, anunta compania. Ea s-a alaturat Schneider Electric in 2021 in calitate de Senior-Vice President Corporate Strategy, inainte de a intra in Comitetul executiv in calitate de Chief Strategy and…