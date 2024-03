Americanii investesc in sectorul nuclear civil romanesc. Experții americani spun ca Romania are potențialul de a utiliza in premiera in Europa primele reactoare modulare mici și totodata sa devina un centru distribuitor de energie catre alte state europene prin utilizarea acestui nou tip de tehnologie. Potrivit estimarilor specialiștilor, in Romania primul reactor modular mic va incepe sa funcționeze in 2028 sau 2029. Complexul Energetic de la Doicești va include prima centrala cu reactoare modulare mici din Europa. Tot la Doicești, a fost pus in funcțiune noul parc ca parte a complexului energetic.…