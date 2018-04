Albinele se afla in pericol din cauza schimbarilor climatice deoarece plantele produc mai putine flori pe fondul cresterii frecventei perioadelor de seceta, se arata intr-un studiu realizat in Marea Britanie, citat joi de Press Association. Cercetarea efectuata la Universitatea Exeter a examinat impactul perioadelor de seceta - despre care se estimeaza ca ar deveni din ce in ce mai comune in multe zone ale lumii - asupra plantelor cu flori. Seceta a redus la aproape jumatate numarul total al florilor, ceea ce inseamna mai putina hrana pentru albine si alti polenizatori, se arata in rezultatele…