Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic va dezvalui miercuri noul sistem de imigratie bazat pe puncte care va fi utilizat in Regatul Unit post-Brexit, favorizand mintile ''stralucitoare'' fata de ''lucratorii putin calificati'', relateaza AFP. "Raspundem prioritatilor cetatenilor…

- Autoritațile britanice sunt surprinse de numarul mare de romani care au depus cerere pentru statut de rezident in urma Brexitului. Dupa ce 435.000 de romani s-au inregistrat, ambasadorul Andrew Noble a dezvaluit ca Guvernul de la Londra nici nu știa ca sunt atat de multi romani in Regatul Unit."Comunitatea…

- ”Condițiile de ședere pentru cetațenii romani raman neschimbate pentru toți cei care vor sa traiasca, sa munceasca in Marea Britanie”, a declarat ambasadorul Romaniei la Londra, Dan Mihalache, intr-un mesaj transmis vineri."Nu exista motive de ingrijorare in ceea ce privește dreptul la libera…

- Ambasadorul Romaniei in Marea Britanie, Dan Mihalache, a transmis un mesaj romanilor care traiesc in UK, in contextul in care astazi este ultima zi a Regatului Unit in Uniunea Europeana. Ambasadorul spune ca romanii nu au niciun motiv de ingrijorare: pana la sfarsitul anului, se poate calatori…

- Care va fi relația Romaniei cu Regatul Unit, dupa Brexit. Marea Britanie, intre cele mai mari surse de investiții straine in economia naționala Romania va continua relațiile bilaterale cu Marea Britanie, dupa Brexit, și va sustine demersurile de negociere a unei relatii viitoare aprofundate intre Uniunea…

- Britanicii se afla și ei in plina campanie electorala. In funcție de vot, vom afla daca mai ies sau nu din Uniunea Europeana. Peste jumatate de milion de romani care locuiesc in Regatul Unit așteapta cu sufletul la gura rezultatul alegerilor. Citiți mai multe pe stirileprotv