- Guvernul chinez a anunțat vineri ca cetațenii francezi, germani, italieni, olandezi, spanioli și malaezieni vor putea calatori fara vize in China timp de un an, incepand cu 1 decembrie, potrivit Politico. „China a decis sa aplice politica unilaterala de scutire de vize pentru mai multe țari, pe baza…

- Denunțatorii faptelor de evaziune s-ar putea alege cu un procent din suma evazionata, este propunerea ministrului de Finanțe, Marcel Boloș, care are termen de la premier sa combata evaziunea fiscala și sa aduca mai mulți bani la buget din colectare. Marcel Boloș reinventeaza turnatoria și considera…

- In contextul scandalului legat de banii necesari pentru creșterea pensiilor in 2024, aflam ca ii vom avea in masura in care stopam evaziunea fiscala. Și cum facem asta? Romanii sunt chemați sa dea o mana de ajutor instituțiilor statului. Le cere romanilor sa se „toarne” daca vede vreunul ca nu iși declara…

- In timp ce Guvernul taie sporurile de la stat și suprataxeaza firmele private, guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, este procupat sa schimbe mobila din sediile instituției. Banca Naționala a Romaniei vrea sa faca achiziții de peste 800.000 de lei. Iși cumpara scaune, fotolii și alte piese de mobilier,…

- Primaria Capitalei vrea sa inchirieze luminițe de Craciun de peste 3,3 milioane lei și sa cumpere decorațiuni de circa 2 milioane lei, potrivit unor anunțuri de achiziție publica. „In acest an se vor inchiria motive luminoase cu tema „Sarbatori de iarna impreuna in București””, se arata in anunțul postat…

- Guvernul și expertii Bancii Mondiale lucreaza la proiectul legii salarizarii unitare a angajatilor la stat, obiectiv prevazut in PNRR. In draful proiectului noii legi, posturile la stat vor fi ierarhizate in functie de gradul de complexitate a muncii, a studiilor necesare si a atributiilor postului,…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a declarat luni, 2 octombrie, ca Guvernul vrea sa reduca treptat platile in numerar, susținand ca astfel vor veni mai mulți bani la buget.„Propunerea noastra este de a reduce gradual platile in numerar pentru ca ele sunt sursa platilor la negru, or, dupa cum stim,…