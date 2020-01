Schimbare volan de pe dreapta pe stanga: ce presupune si cat costa

Stiri pe aceeasi tema

- Mașinile cu volan pe dreapta aduse din Regatul Unit nu vor mai putea circula de anul viitor pe drumurile publice din Romania, daca nu vor fi reomologate de RAR (Registrul Auto Roman). Intreaga operațiune presupune modificarea mașinii și mutarea comenzilor, dar și a volanului, pe partsea stanga. Operațiunea…

- Partidele se pregatesc in București pentru una din cele mai aprige confruntari de la alegerile locale. Interesant este ca la ora actuala meciul principal nu este Stanga VS Dreapta.Primaria Capitalei are mize importante. Pe de-o parte, primarul Capitalei este politicianul cu cele mai…

- Daca in perioada comunista nu puteam vorbi de stanga și dreapta, odata cu Revoluția din 1989 și cu primele alegeri liberali, ce au insemnat debutul republicanismului in Romania, aceste noțiuni reapar.In tanara democrație care se instala in Romania am avut in stanga FSN (Frontul Salvarii Naționale) care…

- Gabriala Firea a vorbit, la Romania TV, despre posibilitatea ca partidele de stanga sa se reuneasca."Dreapta la guvernare inseamna austeritate, plafonari, taieri. Eu am fost neplacut surprinsa sa vad ca s-au gasit bani la fondul de rezerva pentru plata unei datorii la o firma privata. Pentru…

- Senatorul PSD Eugen Teodorovici afirma ca isi doreste un proiect politic nou, in care nici stanga, nici dreapta "sa nu mai nege" realitatea economica si sociala "exclusiv in functie de interesul politic imediat" si care sa puna, in centrul sau, romanii si Romania, "dincolo de interesele partinice".…

- Președintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat miercuri pentru STIRIPESURSE.RO ca in sedinta CEX de marti seara au fost lideri care au sustinut o idee „aberanta” de renunțare la sigla și denumirea Partidului Social Democrat.„Din pacate, au fost cativa colegi care au vazut iesirea din…

- O imparțire simplista a țarilor europene in funcție de apartenența politica a șefilor de state sau de guverne ne arata ca dreapta, conservatoare sau liberala, are o poziție dominanta, in vreme ce stanga se simte tot mai rau. In cazul in care va caștiga un nou mandat, Klaus Iohannis, membru al Partidului…

- România își menține deja de patru ani prima poziție în topul țarilor în care ajung marfurile livrate de regiunea transnistreana. Potrivit expertului IDIS „Viitorul”, Rusia a deținut poziția de lider timp de 25 de ani, dar, începând cu…