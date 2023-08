Bulgaria și Romania trebuie sa ridice controalele la frontiera, daca ambele țari nu sunt admise in spațiul Schengen pana la Craciun. Așa a afirmat europarlamentarul bulgar Andrey Novakov. In decembrie, Austria și Țarile de Jos au blocat intrarea Bulgariei in zona fara vize, in timp ce doar Austria a blocat Romania. Aceasta decizie a provocat chiar discuții in cercurile diplomatice despre posibila „deconectare” a Romaniei de Bulgaria, care este susținuta de Olanda. „Pentru fiecare zi pierduta la granița, camionul pierde 200 de euro pentru proprietarul sau. Mulți șoferi renunța pentru ca nu vor…