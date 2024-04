Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romaniei a aprobat, joi, la propunerea Ministerului Finanțelor, o schema de ajutor de stat care prevede finanțarea nerambursabila pentru investiții cu impact major in economia romaneasca. Potrivit unui comunicat al Ministerului Finanțelor, scopul demararii schemei este sa stimuleze creșterea…

- "Imaginati-va un mic atelier de croitorie care nu doar produce haine de calitate, ci ofera un refugiu pentru pasionatii de arta. Imaginati-va o cafenea de cartier care nu doar serveste o cafea excelenta, dar devine si loc de intalnire pentru cei care vor sa transforme un vis intr-o poveste de succes.…

- Comisia Europeana a aprobat o schema de ajutor de stat in valoare de 3 miliarde euro notificata de Romania, pentru investiții in energie eoliana și solara, cu scopul de a ajunge la o economie „zero net”. Schema a fost aprobata in temeiul Cadrului temporar de criza și de tranziție pentru masuri de ajutor…

- Guvernul a aprobat actul normativ inițiat de Ministerul finanțelor prin care IMM-urile vor putea accesa in continuare credite cu garanții de stat, potrivit unui comunicat de presa. Bugetul este de maximum 12,5 miliarde lei, iar garanțiile se vor acorda in limita unui plafon de 11,1 miliarde lei, pentru…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a anuntat ca va fi prelungita si in acest an schema de ajutor de stat IMM INVEST PLUS cu toate componentele sale. In jur de 11.500 de firme romanesti vor beneficia de acest ajutor din partea statului, cu un buget de aproximativ 2,5 miliarde de euro, a mai precizat seful…

- Comisia a aprobat miercuri o schema de ajutor de stat in valoare de 3 miliarde euro notificata de Romania, pentru investiții in energie eoliana și solara, cu scopul de a ajunge la o economie „zero net”. Schema a fost aprobata in temeiul Cadrului temporar de criza și de tranziție pentru masuri de ajutor…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a anunțat, vineri seara, ca se pregateste schema de ajutor de stat IMM PLUS, o masura de sprijinire a accesului la lichiditati a intreprinderilor mici si mijlocii si intreprinderilor mari a caror activitate economica a fost afectata de conflictul armat din Ucraina.

- Guvernul a aprobat deja hotararea prin care isi respecta parte din promisiunile facute fermierilor care au protestat in ultima perioada. Actul normativ vizeaza creșterea accesului la finanțare pentru fermieri, prin instituirea unei scheme de ajutor de stat „Creditul Fermierului”, prin care MADR acorda…