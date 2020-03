Stiri pe aceeasi tema

- O angajata a Consiliului Judetean (CJ) Vaslui a fost gasita, luni, spanzurata in biroul sau din cadrul institutiei. Este vorba despre șefa Compartimentului Juridic din cadrul Consiliului Județean Vaslui, Adriana-Manuela Huideș, in varsta de 51 ani. Ea s-a inchis in biroul din instituție, a scris…

- Avionul a iesit de pe pista de aterizare a Aeroportului International Sabiha Gokcen din Istanbul. Apoi, fuzelajul aeronavei, apartinand companiei aeriene private Pegasus, s-a rupt in doua si a luat foc. Clipe de panica! Un avion plin cu cetateni romani a aterizat de urgenta in Polonia…

- Scene halucinante surprinse de camerele de luat vedere din apropierea unui aprozar din Timișoara. O bunica și nepoata ei sunt pur și simplu strivite de mașina la volanul caruia se afla un șofer in varsta de 22 de ani.

- Primarul comunei Tarlungeni, Serverius Beșchea, a avut astazi o reacție pe pagina de Facebook in ceeea ce privește creare de condiții firești pentru transportul in comun, dupa ce, de dimineața, locuitorii au degerat in comuna in așteptarea unui autobuz. Edilul a anunțat ca astazi a semnat Contractul-Cadru…

- O femeie gravida in varsta de 29 de ani a fost retinuta marti seara de procurori de la Parchetul de pe langa Tribunalul Olt, ea fiind acuzata ca si-ar fi omorat partenerul, pe care l-ar fi lovit cu un cutit atunci cand se certau, potrivit unor surse judiciare.Dupa primele cercetari si dupa…

- O batrana din Dolj a fost incendiata de un barbat care o suspecta ca este vrajitoare. Crima cutremuratoare a avut loc chiar in curtea agresorului, din localitatea Plenița, sambata dupa-amiaza.