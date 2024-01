Scene amuzante la o nuntă din Buzău! O invitată s-a îmbătat și a furat mașina lăutarilor Scene amuzante la o nunta din Buzau! O invitata s-a imbatat și a furat mașina lautarilor O tanara din Prahova a avut parte de peripeții, atunci cand a ajuns la Buzau, pentru a participa la o nunta. Totul a fost frumos, pana evenimentul s-a terminat, insa dupa aceea, pana și polițiștii au ramas surprinși. O tanara din Prahova, sosita la Buzau pentru o nunta, nu va uita prea curand evenimentul la care a participat. Sau, mai bine spus, ceea ce s-a intamplat dupa, pentru ca la finalul unei nopți de distracție a ajuns direct in fața polițiștilor. O prahoveanca de 29 de ani a fost invitata… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

