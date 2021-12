Scenariu sumbru: România trăieşte acum liniştea de dinaintea furtunii. Valul 5 va fi cel mai agresiv In ultimele 24 de ore, pe teritoriul Romaniei s-au inregistrat 50 de decese asociate COVID. Printre acestea, se numara și un tanar de doar 15 ani. Potrivit specilistilor, tara noastra se va confrunta cu valul cinci al pandemiei care va fi cel mai grav de pana acum. Sistemele sanitare din alte tari au deja probleme din cauza numarului mare de infectari. Din pacate, in tara noastra pregatirile pentru un val intarzie, iar vaccinarea scade de la o zi la alta. Distrași de febra cumparaturilor de Sarbatori, romanii au facut ca centrele de vaccinare din toata tara sa fie si mai goale. La centrul de vaccinare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

