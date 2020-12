Stiri pe aceeasi tema

- Alte trei spectacole lectura vor mai avea loc pana la finalul lunii decembrie Seria evenimentelor online din cadrul Spectacolelor lectura „Virgil Flonda”, prezentate gratuit de Teatrul Național...

- Teatrul Național din Timișoara iși invita publicul on-line la un nou spectacol, a carui premiera absoluta va fi transmisa in direct de la Sala 2 sambata, 5 decembrie, de la ora 19,00 atat pe site-ul www.tntimisoara.

- Sambata, pe 21 noiembrie (la ora 16:00 in Europa de Vest, ora 17:00 in Europa Centrala, ora 18:00 in Europa de Est) va avea loc a șasea ediție a Zilei Europene a Spectatorilor, un eveniment digital și comunitar care in fiecare an implica și conecteaza grupurile locale de spectatori activi care participa…

- Urmariți LIVE aici spectacolul „Matușa Julia și condeierul” dupa Mario Vargas Llosa, programat duminica, 1 noiembrie, de la ora 19: Luna noiembrie incepe la Teatrul Național din Timișoara cu spectacolele „Matușa Julia și condeierul” și „Sunt o baba comunista”. Dar pentru ca activitatea cu publicul este…

- Condițiile impuse de circumstantele anului 2020 obliga teatrele și artiștii sa exploreze formate de expresie care sa se adapteze noilor realitați și sa gaseasca noi modalitați de a pastra legatura cu publicul.

- Constrangerile impuse de pandemia de coronavirus obliga teatrele sa gaseasca noi modalitați de a pastra legatura cu publicul iar Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu reușește sa se adapteze acestor vremuri prin Scena Digitala, spațiul unde sunt prezentate online producțiile