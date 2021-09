Scandalul submarinelor: Australia respinge acuzaţiile franceze de duplicitate Premierul australian Scott Morrison a replicat duminica la acuzatiile Frantei in sensul ca guvernul sau a mintit in legatura cu intentia de a anula un contract privind achizitia de submarine franceze, afirmand ca si-a exprimat preocuparile legate de acest subiect "cu cateva luni in urma", relateaza AFP.



"Consider ca (francezii) aveau toate motivele sa stie ca noi avem rezerve profunde si serioase in ce priveste capacitatea submarinelor din clasa Attack de a raspunde intereselor noastre strategice si le-am indicat clar ca vom lua o decizie pe baza interesului nostru strategic national",… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

