- Niciun stat membru al Uniunii Europene nu isi va muta ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim, l-a asigurat sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini, pe ambasadorul palestinian pe langa UE, Abdul Rahim Farra, conform unei declaratii data sambata de acesta din urma postului Vocea Palestinei si preluata…

- Presa internationala prezinta in mod diferit cauzele care l-au determinat pe presedintele Klaus Iohannis sa ii ceara demisia premierului Viorica Dancila. Astfel, in timp ce jurnalistii americani si britanici sustin ca supararea lui Iohannis e mai veche si are la baza inclusiv haosul fiscal…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, vineri seara, ca Guvernul a adoptat un memorandum in ceea ce priveste ambsada Romaniei din Israel care nu contine altceva decat o platforma prin care sa fie consultate toate institutiile implicate. ”Noi nu am vorbit ca mutam ambasada Romaniei in Ierusalim maine”,…

- În una dintre cele mai sensibile teme de politica externa, recte mutarea capitalei Israelului de la Tel-Aviv la Ierusalim și implicit mutarea Ambasadei României, Klaus Iohannis demonstreaza ca principala atribuție a funcției de președinte e o palarie prea mare pentru el. Precum…

- In ultima saptamana, unul din marile conflicte prezente in politica din Romania a fost cel dintre președintele Klaus Iohannis și președintele Camerei Deputațilo, Liviu Dragnea, insoțit de Guvernul Dancila. Tema a fost mutarea ambasadei din Israel, de la Tel Aviv la IErusalim, dupa modelul SUA, negand,…

- Reacția președintelui Romaniei vine pe fondul vizitei in Israel, intreprinsa de premier și președintele Camerei Deputaților, liderul PSD Liviu Dragnea, care viza o posibila mutare a Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim. Aceasta vizita s-a desfașurat fara știrea șefului statului.…

- Iohannis, despre vizita Vioricai Dancila in Israel. Președintele Romaniei a declarat, joi, la Bacau, ca șefa Executivului a plecat fara un mandat din partea șefului statului și ca l-a ingrijorat secretomania in care s-a realizat aceasta vizita. Despre prezența președintelui PSD Liviu Dragnea in Israel,…

- Principalele agentii internationale de stiri, precum si numeroase publicatii din multe tari au relatat despre declaratia lui Liviu Dragnea, liderul PSD, despre posibila mutare a Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim.