Scandalul Halep. Cazurile de dopaj din sportul românesc Simona Halep, suspendata pentru ca i s-a descoperit in sange roxadustat, o substanța interzisa, nu este prima sportiva din romania care a „pașit” pe acest taram. In anul 2000, odata cu Jocurile Olimpice de la Sydney, sportul romanesc primea o lovitura importanta: patru dintre sportivii tricolori participanti la Olimpiada din Australia erau suspendati pentru dopaj: Andreea Raducan (gimnastica), Mihaela Melinte (atletism), Traian Ciharean si Adrian Mateas (haltere). In 2004 a venit randul fotbalului, odata cu suspendarea jucatorului de la FC Brasov, Nicolae Grigore. In toamna anului 2004 a explodat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

