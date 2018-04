"Ca parlamentar, membru al coalitiei de guvernare si mai ales in calitate de deputat de Cluj, va scriu pentru a va transmite nemultumirea profesorilor din Universitatea Babes-Bolyai, a studentilor si a intregii comunitati clujene, ca reactie la modalitatea de repartizare a locurilor bugetate din invatamantul superior. In urma deciziei pe care ati luat-o, nu doar UBB Cluj, ci si alte universitati renumite si-au exprimat nemultumirea in privinta algoritmilor folositi pentru a decide aceste scaderi care contravin unor norme prea bine cunoscute in mediul academic romanesc si international", a spus…