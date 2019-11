Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul USR la Primaria Timișoara, Dominic Samuel Fritz, a reacționat, astazi, pe Facebook, la informația lansata in spațiul public ca, in urma discuțiilor dintre Ludovic Orban și Dan Barna, ar urma sa fie susținut pentru inca un mandat, Nicolae Robu. In realitate, discuția celor doi președinți de…

- Vineri, 8 noiembrie, 2019, in ziua de praznuire a „Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil”, biserica Parohiei Obilești (Tataranu) și-a serbat hramul, prilej de bucurie, de ofranda și smerenie pentru credincioși. Construita din lemn, in anul 1815, aceasta este demolata in anul 1873 și se construiește…

- Primaria Timisoara a pus la bataie 128 de parcele pentru casa dedicate tinerilor. Chiar daca lista finala a beneficiarilor a fost aprobata in aprilie, Primaria Timisoara nu a facut inca punerea in posesie. Motivul: Curtea de Conturi a descoperit nereguli pentru care a dispus reanalizarea dosarelor.

- Piata Libertatii din Timisoara va fi, vineri dupa-amiaza, gazda primei editii a Festivalului Cantaretilor Stradali, un eveniment cerut de cantaretii ambulanti din municipiu si aprobat de primarie, care se doreste a fi dezvoltat pentru anul Capitalei Culturale Europene 2021. Primarul Nicolae…

- Biroul de Organizare Evenimente din cadrul PMT ne invita la prima ediție a Festivalului Menestrelilor, care va fi, de fapt, un fel de concert de patru ore in Piața Libertați. „Sunt mulți oameni talentați care nu au avut șansa de a canta pe o scena. Sunt artiști ai strazii, care impartașesc…

- Aflata chiar langa Vila Florica, leaganul Bratienilor, Biserica Sf. Ioan Botezatorul a ajuns depozit de materiale de constructii din cauza unor lucrari ilegale. In Biserica Bratienilor s-a turnat ilegal o sapa de beton, insa lucrarile au fost oprite dupa ce mai multi credinciosi au sesizat autoritatile.