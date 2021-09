Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile italiene il ancheteaza pe seful echipei pentru social media al fostului ministru de interne Matteo Salvini, suspectat de trafic de droguri, a anuntat luni procuratura din Verona, potrivit agentiei de presa ANSA, preluata de DPA. Luca Morisi s-a retras din campania pentru alegerile…

- # Doctorul Dan Manu, șeful Serviciului de Medicina Legala Argeș, paseaza pisica responsabilitații in curtea Parchetului # INML a trimis inapoi raportul, invocand inclusiv chestiuni de procedura, anume ca autopsia nu a fost filmata Pe surse, am aflat ca o comisie formata din 5 medici de la Institutul…

- Cuvinte dure lansate azi de administratorul complexului de agrement ”La Trei Lacuri” din Campia Turzii, aflat in administrarea Primariei din Campia Turzii, care susține ca ”de o vreme nu mai cant... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un conflict a izbucnit intre doua femei, ambele polițiste. Incidentul a avut loc in sediul Serviciului de Reținere și Arestare Preventiva din Capitala, dupa ce un agent al structurii și-a adus soția, tot polițist, in sediu, iar aici femeia s-a certat cu o colega a soțului, aflata in timpul serviciului.…

- O gospodarie tipica din Romania dispune de venituri suficiente pentru a-si achizitiona o locuinta, prin credit bancar, pe o perioada de 25 de ani, arata datele centralizate de BNR, in Raportul asupra stabilitatii financiare, din iunie 2021, dat publicitatii joi.

- BNR in afara de cotațiile valutare și noile tendințe financiare, mai nou se ocupa și cu statisticile. Conform experților BNR romanii au costuri foarte mari cand vine vorba de achiziția unui apartament. Fie ca vorbim de unul cu 2, sau 3 camere, romanii trebuie sa munceasca ani buni. Raportul publicat…

- „Am avut, in ultimele trei zile, la Palatul Cotroceni, ultima serie de consultari pentru finalizarea Proiectului „Romania Educata” și trecerea la faza de implementare.Vorbim despre un proiect care se bazeaza pe cea mai ampla consultare naționala in domeniul educației din perioada postdecembrista, nu…

- Scandal dupa meci la Euro 2020. Franța a fost eliminata in optimi de Elveția, in meciul disputat pe Arena Naționala. Dar stadionul din București a fost și martorul unui adevarat scandal intre jucatorii francezi, chiar pe teren, in timp ce rudele acestora s-au „infierbantat” in tribune. Campioana mondiala…