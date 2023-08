Stiri pe aceeasi tema

- Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au controlat, vineri seara, mai multi comercianti din Satul de Vacanta din Constanta, iar actiunea s-a lasat cu scandal. Presedintele ANPC, Horia Constantinescu, a declarat ca echipele de control au fost injurate si s-a aruncat cu…

- Este pericol la malul Marii Negre. Salavamarii au ridicat steagul rosu pe litoralul romanesc, asta din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Ei bine, se vad diferente chiar si de 22 de grade Celsius intre temperaturile inregistrate miercuri si cele de azi.

- Ministerul Sanatații a tras, recent, un semnal de alarma vizavi de pericolele care ii pandesc pe turiștii aventurieri care ajung pe litoralul Marii Negre. Din nefericire, exista stațiuni care prezinta un risc mai mare de inec decat altele, motiv pentru care, persoanele care ajuns in aceste locuri trebuie…

- La malul Marii Negre, pericole exista și atunci cand apa este liniștita, fara valuri, din cauza curenților rip. Ca sa-i identifici trebuie sa știi ca atunci cand in mare sau in ocean sunt valuri, acestea se sparg la țarm, iar apa se retrage uneori catre larg printr-un canal central. Este un curent de…

- Este vara, iar afacerile de pe litoralul romanesc sunt in plina desfașurare. Stațiunea Eforie Nord a primit primii turiști care s-au bucurat de atmosfera estivala. Un afiș postat de patronul unui restaurant i-a lasat pe mulți cu gura cascata.Stațiunile de pe litoralul romanesc și-au deschis larg…