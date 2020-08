Kate Middleton ar fi „disperat de trista” dupa ce a aflat cum a fost portretizata in cartea lui Meghan Markle și a prințului Harry, „Gasind Libertatea”. Cartea in cauza ar fi o biografie a celor doi, care detaliaza mai multe despre plecarea lor de la Curtea Regala. Ea este scrisa de jurnaliștii Omid Scobie și Carolyn Durand și urmeaza sa apara intr-o saptamana, conform Mirror . In carte, jurnaliștii l-ar fi numit pe prințul William un snob, iar despre Kate ar fi spus ca a avut o atitudine glaciala cu Meghan Markle pe vremea cand era iubita lui Harry. Prințul William i-ar fi ținut un discurs fratelui…