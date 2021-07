Stiri pe aceeasi tema

- Decizia Ministerului Apararii din Ucraina de a obliga femeile din serviciul militar sa defileze la parada din 24 august pe tocuri a starnit o mulțime de reacții nervoase din partea populației civile, pe motiv ca aceasta masura este una sexista, scrie BBC.

- Un moldovean, in varsta de 32 de ani, a fost reținut de Serviciul de Securitate al Ucrainei in orașul Dnipro. Barbatul, dat in cautare internaționala de 5 ani, este banuit de escrocherii de un milion de dolari. Acesta se ascundea in Ucraina, folosea acte de identitate false și iși schimba cu regularitate…

- „Armata de troli a sectorului 4” il elogiaza și il apara pe primarul Daniel Baluța, ascunzandu-se pe Facebook, in spatele unor conturi false, cu fotografii furate, scrie Buletin de București , care a descoperit peste 100 de astfel de profiluri false. Și Libertatea a descoperit anul trecut cum mai multe…

- Serviciul de mesagerie WhatsApp deținut de Facebook a anuntat vineri o noua amanare a aplicarii stricte a noilor reguli de confidentialitate, care au fost criticate de unii pentru ca ar extinde colectarea de date de la cele doua miliarde de utilizatori ai sai, informeaza AFP. Compania californiana amanase…

- Serviciul de Telecomunicatii Speciale marcheaza Ziua internationala a hipertensiunii pulmonare prin iluminarea in culoarea mov a turnului de comunicatii din Bucuresti, se arata intr-un mesaj postat miercuri seara pe contul de Facebook al STS. "Turnul de comunicatii al STS este iluminat, in aceasta…

- CHIȘINAU, 26 apr - Sputnik. Cu 35 de ani in urma, la Cernobil, s-a produs cel mai grav accident nuclear din istorie. Dupa explozia reactorului, au decedat zeci de oameni, sute de mii au fost evacuați și milioane de oameni au fost expuși radiațiilor extrem de periculoase pentru viața, scrie președintele…

- Cel puțin 82 de persoane au fost ucise pe 9 aprilie in Bago, dupa un raid efectuat de forțele armatei in orașul din Myanmar, conform Asociației de Asistența pentru Deținuții Politici, a relatat CNN . Acum, armata din Myanmar percepe o taxa de 85 de dolari pentru recuperarea cadavrelor rudelor ucise…