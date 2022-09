Stiri pe aceeasi tema

- Meciul Bayern – FC Barcelona din grupele Champions League a fost scena unui protest care nu le-a picat bine oficialilor UEFA. Fanii bavarezi sunt nemulțumiți ca programul partidelor de fotbal a fost bulversat, dupa ce Regina Elisabeta a II-a a decedat. Au cerut respect pentru suporteri. Protest la meciul…

- La partida Bayern - Barcelona din grupele Champions League, galeria bavarezilor a prostestat impotriva modificarilor de program efectuate dupa decesul Reginei Elisabeta a II-a (joi, 8 septembrie). „Amanari de meciuri și suspendari de ultim moment din cauza unei morți in familia regala?! Respectați fanii!”,…

- Familia regala britanica are radacini in Transilvania. Stra-strabunica reginei Elisabeta a II-a s-a nascut la Mureș și a copilarit la Cluj. A locuit intr-un castel din Sangeorgiu de Padure, reședința care nu a fost uitata de monarhia britanica de-a lungul timpului.

- Regina Elisabeta a II-a murit ieri, 8 septembrie. Familia ramas cu un gol in suflet dupa dispariția sa de pe acest pamant. Fanii familiei din Casa Regala a Marii Britanici au prevestit asta dupa ce au vazut ultimele imagini cu aceasta. Ce detalii s-au observat in fotografiile in care a fost surprinsa…

- Familia Regala a Romaniei s-a intrunit la Savarșin, Arad, pentru reuniunea Consiliului Director al Fundației Regale Margareta a Romaniei. Intalnirea s-a incheiat chiar in ajunul morții Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, cu care Casa Regala este inrudita.

- Meghan Markle și Prințul Harry, care s-au stabilit in America de aproximativ doi ani de zile, s-au intors in Marea Britanie, scrie glamour.com. Ei au pornit intr-un turneu european, care nu are vreo legatura cu casa regala britanica, familia Prințului. Prima oprire a cuplului a fost la summitul One…

- O artista spaniola care a creat un afis prin care invita femeile sa mearga la plaja fara a fi ingrijorate de cum arata si-a cerut scuze in urma unui scandal iscat de creatia sa. Afisul a fost executat la cererea Ministerului Egalitatii din Spania.