Scandal în Parlament. Legea educației sexuale, amânată pentru la toamnă Legea educației sexuale a generat iarași scandal in Parlament, de data aceasta in Comisia de Munca de la Camera Deputaților, acolo unde actul normativ a fost dezbatut dupa ce președintele Klaus Iohannis a trimis legea pentru a fi reexaminata. Legea „educația sexuala vs. educația sanitara” a fost dezbatuta cu scandal. Proiectul nu a primit raport, acesta fiind amanat pentru sesiunea parlamentara din toamna. Cearta a izbucnit intre parlamentari USR și deputatul PSD Adrian Solomon. In acest timp, un deputat AUR a afirmat ca „marota asta cu educația sexuala care nu e suficient facuta in Romania și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat miercuri proiectul de lege care prevede pedepse intre 6 luni și 3 ani de inchisoare sau amenda pentru incitarea la violenta, ura sau discriminare impotriva unei persoane. Proiectul a fost adoptat de Camera Deputatilor cu 293 de voturi „pentru”. Proiectul de lege…

- Politic Deputații de Teleorman au votat favorabil proiectul de lege privind reducerea varstei de pensionare pentru cei care au lucrat in productia de energie iunie 16, 2021 12:16 Cu 302 voturi pentru unul impotriva și patru abțineri, Camera Deputaților a adoptat, miercuri, in calitate de for decizional,…

- In Senatul Romaniei a fost adoptat, la inceputul aceste luni, un proiect de lege care prevede ca nu vor mai beneficia de pensie de serviciu militarii, politistii si functionarii publici cu statut special, membrii Corpului diplomatic si consular, judecatorii Curtii Constitutionale, personalul aeronautic…

- Camera Deputatilor a adoptat, in calitate de for decizional, proiectul de lege elaborat de UDMR, care clarifica reglementarile pentru acordarea ajutoarelor de urgenta din partea autoritatilor locale. Legea adoptata miercuri permite primariilor sa acorde ajutoare de urgenta, din bugetul local,…

- Senatul a adoptat, luni, in plen, o propunerea pentru modificarea Legii privind functionarea asociatiilor de proprietari. Astfel, copiii mai mici de trei ani vor fi exceptați de la plata intreținerii, potrivit acestei modificari, informeaza Agerpres. Propunerea legislativa va fi dezbatuta de Camera…

- Proiectul, inițiat de deputatul liberal Florin Roman, a primit 134 voturi ”pentru” si unul ”impotriva”. In expunerea de motive, acesta susține ca ”plata intretinerii casei scarii unui bloc este achitata de parinti, iar copilul nu poate folosi liftul singur, nu poate utiliza lumina electrica de pe holuri…