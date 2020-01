Stiri pe aceeasi tema

- Oficiali elvetieni au descoperit o aparenta operatiune de spionaj a unor rusi care se dadeau drept instalatori la Davos, unde are loc reuniunea anuala a Forumului Economic Mondial (WEF), a relatat marti un ziar local, desi politia nu a confirmat detaliile cheie ale cazului, noteaza Reuters.Potrivit…

- Oficialii elvețieni au dejucat o operațiune de spionaj desfașurata de ruși ce se dadeau drept instalatori în Davos, gazda reuniunii anuale a Forumului Economic Mondial, scrie un ziar local, citat de Reuters.Potrivit articolului din ziarul Tages-Anzeiger, cei doi ruși au fost verificați, în…

- Case si birouri au fost perchezitionate de politie la Bruxelles si in Germania, in cadrul unei anchete cu privire la trei persoane suspectate de spionaj in favoarea Chinei, anunta procuratura germana, dezvaluie revista germana Der Spiegel, relateaza Reuters potrivit news.roPotrivit revistei,…

- Autoritatile israeliene au anuntat in noaptea de joi spre vineri eliberarea anticipata a doi detinuti, dintre care unul condamnat pentru spionaj in favoarea Siriei, in cadrul unui schimb complex facilitat de Rusia, informeaza AFP preluat de agerpres. Sidqi al-Maqt, un locuitor druz din localitatea…

- Oficiali britanici in domeniul securitatii cibernetice investigheaza daca documentele comerciale dintre Statele Unite si Marea Britanie care au fost publicate recent pe internet, inaintea alegerilor generale de joi, au fost obtinute prin hacking sau au fost divulgate, au declarat doui surse apropiate…

- Presedintele sarb Aleksandar Vucic a dat ordin Agentiei de Securitate Militare a Serbiei (VBA) sa ancheteze un posibil caz de spionaj, dupa ce in spatiul public a aparut o inregistrare in care un diplomat rus inmaneaza o suma de bani unui inalt responsabil sarb, a anuntat miercuri sefa guvernului Ana…

- Președintele Lituaniei a grațiat vineri doi cetațeni ruși condamnați pentru spionaj, pregatind astfel un posibil schimb de spioni intre Vilnius, Moscova și Oslo, noteaza Reuters. Gitanas Nauseda, șeful statului lituanian, a facut vineri un pas așteptat catre eliberarea a doi cetațeni ruși condamnați…

- Parlamentul din Lituania a adoptat o controversata lege, care ii permite președintelui sa ierte persoanele straine condamnate pentru spionaj. Acestea ar putea fi schimbate contra cetațenilor lituanieni persecutați sau pedepsiți in alte țari pentru spionaj.