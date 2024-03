Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus de Externe l-a convocat luni pe ambasadorul Germaniei, a informat agenția de presa TASS, dupa ce presa rusa a publicat o inregistrare audio a unei intalniri a unor oficiali militari germani de rang inalt, relateaza Rador Radio Romania. Presa rusa a publicat vineri o inregistrare audio…

- Romania va primi inca 3.000 de militari NATO incepand din primavara anului viitor. Este o decizie luata la varful alianței. Aceștia se vor alatura Grupului de Lupta francez de la Brașov și care va ajunge la nivel de brigada. Potrivit Europa Libera , anunțul a fost facut joi de generalul francez Loic…

- Forțele ruse de aparare aeriana au distrus doua drone care zburau deasupra regiunii Briansk, a anunțat luni dimineața guvernatorul rus Alexander Bogomaz. Dronele au fost doborate peste districtul Vygonichsky din regiune, a spus oficialul rus, care a susținut ca nu sunt pagube sau victime. In acest timp,…

- Ucrainenii susțin ca aviația a lovit un aerodrom din Crimeea. Este vorba despre o baza aeriana care a fost utilizata de ucraineni inainte de a fi ocupata de Rusia. Rușii spun ca baza nu a fost lovita direct ci doar de resturile unei rachete doborate de apararea antiaeriana, potrivit Sky News.Armata…

- Rușii le raspund vehement germanilor: „Sa iși aduca aminte de 1945!”Mihail Șeremet, deputat al Dumei de Stat a Federației Ruse din partea regiunii Crimeea, i-a cerut ministrului apararii al Germaniei, Boris Pistorius, care s-a referit la pericolul unui conflict militar cu Rusia, sa-și aduca aminte istoria…

- In urma declanșarii razboiului din Ucraina, un val masiv de ruși și-au parasit patria, adanc marcați de sentimente contradictorii de vinovație și dezamagire. Unul dintre acești exilați, Evgheni Kosgorov, in varsta de 38 de ani, a luat o decizie curajoasa in iunie 2022, parasind Rusia impreuna cu soția…

- Rusia l-a convocat joi pe ambasadorul Frantei la Ministerul de Externe, la o zi dupa ce Moscova a anuntat ca fortele sale au ucis mercenari francezi in Ucraina, informeaza Reuters, citata de Agerpres.

- Daca Ucraina nu caștiga razboiul, nu exista nicio modalitate de a recupera comorile jefuite de armata Rusiei din muzeele ucrainene. Intr-o zi neobișnuit de calduroasa din luna octombrie, liniștea de afara era intrerupta de cantecul pasarilor și de focul artileriei. Olga Goncharova statea in biroul ei…