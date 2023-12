Stiri pe aceeasi tema

- Șeful unei companii spatiale ruse, arestat sub acuzatia de frauda (TASS)Evgheni Fomichev, seful unei companii care produce sisteme de navigatie pentru programul spatial rus, a fost arestat la Moscova si acuzat de frauda majora, au informat vineri agentiile de presa de stat, relateaza Reuters, potrivit…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a atras atenția ca sprijinul oferit Ucrainei este „o investitie in securitatea noastra”, intrucat exista un „risc real” ca presedintele rus Vladimir Putin sa nu se opreasca la Ucraina, in cazul caștigarii razboiului, transmite AFP, citata de Agerpres.„Daca…

- Scrutinul din martie este privit de majoritatea analiștilor straini drept o formalitate, in urma careia se asteapta ca Vladimir Putin sa fie reales pentru un al cincilea mandat, relateaza AFP si Reuters.Membrii Comisiei electorale au adoptat "in unanimitate" o rezolutie care aproba aceasta modalitate,…

- Ministerul Agriculturii va continua programul de susținere a producției de usturoi și in anul 2024, a anunțat ministrul de resort, Florin Barbu. „Au fost depuse foarte multe cereri, așa cum noi am solicitat și tot timpul. Acum, ca vorbim de PSD și vorbim de guvernare, și la Programul „Tomata” am considerat…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a cerut joi Rusiei sa-si retraga trupele din Transnistria, subliniind ca Alianta sustine pe deplin suveranitatea si integritatea teritoriala a republicii, se afirma intr-un comunicat al guvernului de la Chisinau remis Agerpres.„NATO sprijina pe deplin suveranitatea…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a oferit sa reia livrarile de gaz catre Germania prin conducta Nord Stream 2, in contextul preturilor ridicate la energie din Europa. Cresterile au fost partial provocate de decizia Rusiei de a pune capat livrarilor, informeaza vineri dpa, citata de Agerpres.ro. Rusia…