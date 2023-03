Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, saluta intenția Ucrainei de a masura adancimea canalului Bastroe, apreciind ca, dupa saptamani intregi de controverse, este timpul sa se faca lumina in aceasta problema bilaterala. Secretarul de stat din Ministerul Transporturilor, Irinel Scriosteanu, a declarat,…

- Nimeni nu trebuie sa scape de pedepse pentru crimele comise in timpul razboiului ilegal declanșat de Rusia in Ucraina, iar Romania sprijina din plin munca și eforturile Curții Penale Internaționale, a scris pe Twitter ministrul roman de Externe, Bogdan Aurescu.

- Bogdan Aurescu a declarat vineri, 17 martie, ca nu trebuie sa existe o scutire de pedeapsa pentru Vladimir Putin, acuzat de „crime internaționale” in timpul razboiului declanșat de Rusia in Ucraina. „Nu trebuie sa existe impunitate pentru crimele internaționale comise in timpul razboiului ilegal al…

- In cadrul unei reuniuni G7+ la nivel de miniștri de externe, pe tema susținerii infrastructurii energetice a Ucrainei, Bogdan Aurescu, ministrul roman de Externe, s-a referit la eforturile Romaniei de a ajuta Ucraina dupa atacurile Rusiei asupra infrastructurii din țara vecina.

- Romania a anuntat ieri ca a decis sa suspende activitatea Centrului Rus pentru Cultura si Stiinta din Romania. Informatia i-a fost livrata personal ambasadorului Rusiei la Bucuresti, Valery Kusmin, tot ieri, de catre secretarul de stat din MAE, Iulian Fota, "din dispozitia ministrului afacerilor externe…

- Bogdan Aurescu, Ministrul Afacerilor Externe, a declarat, marți, ca a solicitat clar Ucrainei sa inceteze orice lucrari de adancire pe Brațul Chilia sau pe Canalul Bastroe daca aceste exista. Totodata, Aurescu a spus ca este ingrijorat ca in contextul discuțiilor despre adancirea canalului „apar narative…

- Romania va continua sprijinul multidimensional pentru Ucraina, a afirmat, ieri, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, inainte de participarea la Consiliul Afaceri Externe de la Bruxelles, potrivit Agerpres. El a amintit ca „ne apropiem de marcarea unui an de la inceputul razboiului Rusiei impotriva…

- Potrivit sursei citate, Aurescu a mulțumit pentru sprijinul și eforturile Președinției cehe a Consiliului UE vizand aderarea Romaniei la Spațiul Schengen și a evidențiat demersurile intreprinse in dialogul cu statele membre și Comisia Europeana pentru atingerea acestui obiectiv in perioada urmatoare.La…